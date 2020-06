Soome MM-ralli kohta langetati tähtis otsus

Ralli korraldajad ei pea etapi edasilükkamist võimalikuks, teatab Soome rahvusringhääling Yle.

"Ainuvõimalik variant on korraldada ralli õigel kuupäeval. Sügis, näiteks oktoober, on välistatud," sõnas Soome ralli direktor Kai Tarkiainen.

Lõplik otsus ralli saatuse kohta tehakse juba lähipäevil. Hetkeseisuga on Soomes lubatud suurüritusi korraldada kuni 500-le inimesele ning see tingimus MM-ralli korraldajatele ei sobi. Õhus on aga lootus, et Soome valitsus otsustab augusti algusest pealtvaatajate piiri tõsta.

Tarkiainen lisas, et kui MM-etapp tuleb ära jätta, oleks see piirkonnale tõsine majanduslik tagasilöök.



"Üritus toob Jyväskylä piirkonda igal aastal 14-15 miljonit eurot. Koos maksutuludega on sellel rallil regionaalselt väga suur majanduslik mõju," sõnas Tarkiainen.

Tänavu on WRC-sarjas peetud vaid kolm etappi - Monte Carlos, Rootsis ja Mehhikos. Tühistatud on Portugali ja Keenia rallid ning edasi lükatud Argentina ja Sardiinia etapid.

Kolme etapi järel on liider Sebastien Ogier 62 punktiga. Tiitlikaitsja Ott Tänak kaotab Ogier`le 24 punktiga ning on viies.