Soome meedia selgitab, miks Tänak nii Mäkineni kui Adamoga tülli läks

Eile teatas Hispaania portaal AS, et Tänaku ja teda abistava Markko Märtini läbirääkimised Tommi Mäkineniga osutusid sedavõrd keerulisteks, et eestlased on pöördumas otse Jaapanis asuvate Toyota bosside poole, et kokkuleppeni jõuda.

Rallit.fi kirjutab, et Tänak ja Märtin on läbirääkimistel kasutanud suhteliselt jõulisi võtteid, mis ei ole vastaspoolele sobinud. Näiteks juulis jättis Märtin kõnelustel Hyundaiga tiimibossi Andrea Adamoga mulje, nagu oleks kokkulepe väga lähedal, kuid tegelikult sooviti Hyundai rahakat pakkumist lihtsalt Toyota juures kaubeldes ära kasutada, et endale paremad tingimused välja rääkida.

Selline teguviis olevat kuumaverelise Adamo marru ajanud ning ka Tänak ise viitas sellele Türgi ralli nädalavahetusel. "Meie läbirääkimised olid niivõrd keerulised, et tuleb välja, et me polegi enam sõbrad," muigas Tänak toona.

Tagatubades levivate juttude kohaselt olevat Tänak Toyotaga juba tegelikult kokkuleppele jõudnud, kuid enne lepingu allkirjastamist olevat eestlased seejärel veel portsu nõudmisi esitanud, mis oligi ka Toyota tiimibossi Tommi Mäkineni välja vihastanud.

MM-sarja järgmine etapp toimub järgmise nädala lõpus Kataloonias.