Soome meedia on mures: kas Rally Estonia puksib Soome ralli MM-kalendrist välja?

Soome rahvusringhäälingu Yle ralliajakirjanik Tomi Tuominen avaldas heameelt, et ralli MM-hooaeg lõpuks jätkub ja see stardib just Eestist.

"See on tõesti suurepärane asi, et nad (Eesti) said MM-ralli, isegi kui ainult üheks aastaks. Eestis on viimastel aastatel toimunud suurepärased rallid, ühiskonnas on suur rallivaimustus ja fännid on entusiastlikud. Neil on oma tippsõitja Ott Tänak ja kindlasti tuleb sellest suur rahvapidu," sõnas Tuominen. Ta lisas, et ei näe Eesti võistlusel mingit ohtu Jyväskyläs peetavale MM-rallile.

Sama meelt on ka Jyväskylä linnavalitsuse esindaja Heli Leinonkoski, kes kinnitas Yle-le, et Soome rallit korraldaval AKK Sportsil on WRC sarja promootoriga leping kuni 2023. aastani.

"Me oleme veendunud, et nad peavad sellest kokkuleppest kinni ning ka järgmisel kolmel aastal sõidetakse ralli Jyväskyläs," sõnas Leinonkoski.

Soome meedias on ka välja toodud, kui erinevad on koroonapandeemia numbrid Eestis ja Soomes. Kui Eestis on diagnoositud 1 099 haigusjuhtumit (viimastel päevadel vaid üks) ja surnud on 69 inimest, siis Soomes on nakatumisjuhtumeid juba 7241 ja surmajuhtumeid 328.