Soome meedia: kui ajalugu kordub, on lähipäevil oodata Toyota rallimeeskonnalt suurt uudist

Ülevaade Toyota viimaste aastate tähtsatest lepingutest:

18. oktoobril 2016 teatas MM-sarja naasev Toyota Gazoo Racing, et sõlmis lepingu Juho Hännineniga. See oli ühtlasi tiimi jaoks esimene ametlik sõitjaleping 2017. aastaks.

18. oktoobril 2017 tegi Toyota teatavaks, et järgmisel hooajal asendab Hännineni eestlane Ott Tänak, kes allkirjastas nendega kahe aasta pikkuse lepingu.

17. oktoobril 2018 teatas Toyota jälle suure uudise, kui avalikustas Kris Meeke`iga sõlmitud lepingu.

Rallit.fi leiab nende näidete valguses, et kui ajalugu kordub, tuleb juba lähipäevil Toyota leerist suur uudis.

"Kuigi Tänaku läbirääkimised teiste meeskondadega on läinud üllatavalt kaugele, on eeldada, et eestlane jätkab ikkagi Toyotas," kirjutab ralliportaal.

Toyotas saavad selle hooaja lõpus läbi ka teiste sõitjate - Meeke`i ja Jari-Matti Latvala - lepingud. Kuna uue mehena peaks tiimiga liituma nooruke Kalle Rovanperä, peab üks vanadest tegijatest ilmselt koha vabaks tegema.