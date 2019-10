Soome meedia: Jari-Matti Latvala skandaalset kaasat ei lubata rallidel Toyota tiimi alasse

Delfi Sport RUS

Maisa Torppa ja Jari-Matti Latvala Soome rallil Foto: Instagram/maisatorppa

Soome väljaanne Ilta-Sanomat kirjutab, et Jari-Matti Latvala kihlatu Maisa Torppa, keda sealses meedias Latvala petmises süüdistatakse, on juba mõnda aega olnud MM-rallidel Toyota hooldusalas persona non grata.