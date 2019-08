Soome meedia: autoralli MM-sarja kalendris vahetub lausa kolm etappi

Kui siiani on räägitud, et uueks hooajaks peaks kindlasti MM-kalendrisse pääsema Jaapani ja Keenia etapid, siis Soome väljaande Hanaa väitel lisandub uue rallina ka Uus-Meremaa etapp.

Viimati kihutati Uus-Meremaal MM-punktidele 2012. aastal.

Kuna FIA soovib järgida rallimeeskondade soove ega taha võistluskalendrit pikemaks paisutada, peavad kolm etappi oma koha loovutama. Väidetavalt on nendeks Korsika, Türgi ja Austraalia.

Varem arvati, et Türgi etapi asemel kaotab oma koha kalendris Saksamaa ralli.

On üsna kindel, et ka 2020. aastal on MM-sarjas 14 etappi.