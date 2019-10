Soome mänedžeri segasevõitu süüdistus: Tänaku tiim käitus väga ebaprofessionaalselt

Eelmisel nädalavahetusel Kataloonias MM-tiitli kindlustanud Tänak siirdub väidetavalt uueks hooajaks Hyundaisse, kuid ametlikku uudist selle kohta pole siiani tulnud.

Soome ajaleht Ilta-Sanomat kirjutab, et Tänak ja teda abistav Markko Märtin esitasid Mäkinenile lepingu, millega Toyota boss ei saanud kuidagi nõustuda.

"See on muutunud komejandiks. Päris ausalt öeldes on see olnud täiesti arusaamatu, kuidas on käitutud. Nii ei saa asju ajada," kritiseeris Jouhki Tänaku ja Märtini läbirääkimiste stiili.

"Väga ebaprofessionaalne käitumine ning ma ütlen seda oma 35-aastase kogemuse pealt. Ma ei teeks ise kunagi midagi taolist. Nad on käitunud arusaamatult ja sellist teguviisi ei unustata." lisas Jouhki, kes esindab Soome rallipiloote Jari-Matti Latvalat, Teemu Sunineni ja Kalle Rovanperät.

Mida Jouhki "arusaamatu" ja "ebaprofessionaalse" käitumise all täpselt silmas pidas, ta paraku ei täpsustanud.