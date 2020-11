Soome ärimees soetas Eesti ralliässale Egon Kaurile autoralli MM-iks Volkswagen Polo R5 auto

Kuna Egon Kaur ja Silver Simm plaanivad kaasa teha mitu MM-rallit ja lisaks veel mõned rahvuslikud etapid, siis autoga läbitav võistluskilometraaž kipub minema üsna suureks. Et aga ralliautode maailmas kujuneb rendihind läbitud kilomeetrite põhjal, siis eelarvelises mõttes on Kauri sõnul meeskonnal kasulikum autot omada kui rentida. Enda arendatava prototüüpautoga Kaur WRC reglemendi järgi starti ei pääse ning Rally Estoniaks renditud Škoda kogukulu MM-etapi kohta oleks kaks korda kõrgem ehk 60 000.

„VW Polo Rally2 on erinevate sõitjate käes silma paistnud autona, millega suudetakse väga head kiirust näidata. Kuna peame uuel hooajal olema edukad alates esimesest võistlusest, siis Polo võiks anda meile selleks parimad võimalused. Sellega nõustus ka meie peatoetaja Rautio ning andis meile võimaluse uuel hooajal keerata just selle Rally2 auto rooli,“ ütles Egon Kaur.

Soomlase Markku Rautio sõnul on ta Kauri toetanud eelmisest talvest alates ning nüüd avaks R5 auto sõitjale rallimaailmas uusi võimalusi. "Mind on alati paelunud autospordi erinevad vormid ja huvi tärkas juba varajases eas, kui tegelesin ise aktiivselt spordiga. Olen nüüdseks 40 aastat olnud ettevõtja ja tahan anda Egonile võimaluse konkurentsivõimelise masina roolis. Läbi selle saan ka ise kogeda seda sporti lähedalt ja nautida kaasnevat atmosfääri,” selgitas Rautio suure toetuse tagamaid.

Egon Kauri järgmise hooaja plaani kuuluvad nii kohalikud rallid kui valitud MM etapid. “Meie esimeseks sihiks on neli rallit: kaks talverallit kombinatsioonis Arctic Lapland ralli Soomes ja MM-etapp Rootsis, ning kaks MM-etappi kruusal Eestis ja Soomes. Sinna loodame veel omakorda lisada Portugali ja Sardiinia MM-etapid ning ka koduse hooaja lõpetava Saaremaa ralli. Ehkki auto on meil olemas, siis pool teed on veel minna – jooksvad kulud rehvide, kütuste, logistika, meeskonna ja muu sellise kujul tähendab meie jaoks seda, et eelarvest on iga ralli kohta puudu veel ligi 30000 euro suurune osa,“ ütles Kaur.

Selle puuduoleva eelarveaugu täitmiseks kutsub Kaur sarnaselt tänavusele WRC Rally Estoniale rallifänne ja -huvilisi üles teda toetama. „Fännide panused näitavad nende usku meisse sarnast tulemust korrata ning see annab omakorda kindluse meie toetajatele – fännide toetus on seega olulisem kui kunagi varem ning iga väiksemgi panus on abiks. Usun, et fännid teevad omalt poolt kõik, et saaksime unistused reaalsuseks teha. Ka seekord paneme toetajate nimed auto katusele ning anname neile võimaluse meiega etappidel kaasa sõita,“ sõnas rallisõitja.