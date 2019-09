Soome ajaleht: Tänaku uue lepingu sõlmimine on veninud erinevatel põhjustel, rahas pole küsimus

Ilta-Sanomati andmetel peaks Tänaku järgmise hooaja palk tõusma 5-10 miljoni euroni. Rallimaailmas moodustavad suure osa sõitjate palgast boonused, aga kuuldavasti tõuseb märgatavalt ka Tänaku põhipalk.

"See tõuseb kindlasti. Ma poleks üllatunud, kui ta teeniks üle viie miljoni euro," rääkis nimekas rallimänedžer Timo Jouhki.

"Arvan, et praegu pole läbirääkimistel enam peamine teema raha. Toyotal on piisavalt vahendeid. Oleks kummaline, kui ta ei jätkaks seal," lisas ta.

Väidetavalt soovib Tänak järgmiseks aastaks kindlat esisõitja kohta. Just see võib olla asjaoluks, miks on läbirääkimised veninud.

Seni on Toyota rallitiimi juht Tommi Mäkinen rõhutanud, et vähemalt hooaja alguses on kõik sõitjad võrdsel pulgal. Kui hooaja alguses on üks mees teistest selgelt üle, nagu tänavu, siis olukord loomulikult muutub. Lõpuks peaks Mäkinen siiski järgi andma.

Ent just seetõttu läks Tänak maad kuulama ka teiste tiimide juurde. Eile teatasid nii M-Spordi rallitiimi juht Richard Millener ja Hyundai boss Andrea Adamo, et nemad enam eestlast ei jahi.

"Tänak tahtis kindlaks teha oma turuväärtuse ja vaadata, mida on võistkonnad nõus lepingusse must-valgelt kirja panema. Tavaliselt on sõitjatel palju soove, näiteks seoses auto konkurentsivõimega," sõnas üks anonüümseks jääda soovinud allikas.