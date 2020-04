Solberg unistab oma tiimiga WRC-sse naasmisest: pean vaid nuppu vajutama, et pall veerema hakkaks

Solbergil on oma meeskonna juhendamisega WRC-s juba kogemusi, kui hooaegadel 2010-2011 osales ta sarjas endanimelise tiimi ridades. 2010. aastal tuli ta sõitjana üldarvestuses kolmandaks.

"Tahan teha asju omal viisil, ei mingisugust poliitikat. Mul on üks fookus ja see on võitmine," rääkis Solberg Norra meediale. "Ma ei taha keskenduda mitmele asjale, nagu paljud tiimid teevad."

Solberg avaldas, et on salamisi kahe autotootjaga koos töötanud ning eesmärgiks on juba 2022. aastal WRC-sarjas olla. "Tean, kui palju aega on vaja, et ehitada üles meeskond, auto ja palju muud. Kogu taustatöö on juba tehtud ja õiged inimesed on olemas. Pean vaid nuppu vajutama, et pall veerema hakkaks."

Mõistagi pole Solbergi jaoks olukord enam nii lihtne, sest koroonaviiruse pandeemia on ka tema plaane mõjutamas. "Hetkel seisab kõik paigal. Seda tuleb austada. Kas see (MM-sarjaga liitumine) juhtub nüüd 2022., 2023. või 2024. aastal... Sellepärast ma hetkel ei muretse."

Teatavasti proovib rallimaailmas läbimurret teha Solbergi 18-aastane poeg Oliver, kes tänavuseks hooajaks kindlustas koha WRC3-sarjas. Kas pojal on juba koht isa tiimis olemas? "Kui mul on meeskond olemas ja kõik on läinud hästi, siis peab Oliver ise tõestama, et ta on piisavalt hea meie jaoks."