Sõda uute ralliautode pärast. Mäkinen: odavatel autodel lendavad rattad alt

Rahvusvahelisel autoliidul (FIA) on soov, et tulevased WRC autod oleks odavamad ja võiksid baseeruda praegustel R5 autodel ning seda arvamust toetavad ka Hyundai ja M-Spordi meeskonnad, aga mitte Toyota.

„Nad (selle all mõtleb Mäkinen nii FIA-t, kui teisi tehasetiime) on võtnud pähe, et autod on liiga kallid ja bla-bla-bla,” põrutas Mäkinen Soome meedias. „R5 autot kiiremaks teha ei õnnestu. See on fakt. WRC autodes on kõik pügala võrra tugevam. Kui ässad, kes on harjunud kihutama gaas põhjas, pannakse sõitma R5 autodega, siis lendavad rattad alt.”

FIA arvutab, et R5 mootorite võismust saaks kergitada 350 hobujõuni. WRC-l on 380 hj, torises Mäkinen. „See tähendab, et mootoreid tuleks tihemini vahetada ja aastane hinnavõit oleks kõigest 30 000 eurot.”

„Hyundai ja M-Sport on öelnud, et ei taha miljon eurot maksvat autot,” jätkas Mäkinen. „Nagu mina aru saan, maksavad uute autode hübriidsüsteem ja akud ainuüksi 300 000. Kui Hyundai tahab 300 000 eurot maksvat autot, siis saabki ta vaid hübriidsüsteemi ja akud.”