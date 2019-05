Skandaali põhjustanud Esapekka Lappi palus lõunaameeriklaste käest vabandust

Nimelt teatas Lappi kohalikule raadiojaamale Bio Bio, et Tšiili on jätnud talle parema mulje kui vaesed Mehhiko ja Argentina, kus ta on samuti MM-rallidel osalenud.

"Tšiili on palju parem. See ei tundu nii vaene, inimestel on uuemad autod ja see on palju paremal järjel riik. Kõik tundub palju parem," teatas Lappi.

Kuna sotsiaalmeedias vallandus taolise avalduse järel suur kriitikalaine Lappi aadressil, palus soomlane täna vabandust.

"Palun vabandust selle segaduse pärast, mis minu sõnavõtu järel tekkis. Ma ei tahtnud kellelegi haiget teha, ei tšiillastele, argentiinlastele ega mehhiklastele. Olen tänulik sooja vastuvõtu eest, mis mulle on Lõuna-Ameerikas osaks saanud. Meil on hea meel siin olla ja oma kirge ralli vastu teiega jagada," teatas Lappi oma Facebooki leheküljel.