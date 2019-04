Skandaal Korsikal: FIA ei lubanud ratastoolis rallisõitjat starti

"FIA keelas meil rallist osa võtta. Olen tohutult pettunud," sõnas Giorgi Korsika meediale.

33-aastane Giorgi jäi ratastooli 2009. aastal pärast karmi mootorrattaõnnetust. Sellest ajast saati on Giorgi teinud tööd, et ta saaks taas rallit sõita. Korsika etapi eel suutis ta kõik takistused ületada - viimane, FIA poolt seatud tõke osutus aga liiga kõrgeks.

"FIA ei soovi sellist seadistust homologeerida," põrutas igapäevaelus mehaanikuna tegutsev Giorgi, kes oli ühel Itaalia firmal lasknud 15 000 euro eest auto ümber ehitada, nii et ta saaks rooli juures asuvate lisalapatsite abil gaasi anda ja pidurdada. Samamoodi oli lisalapats ka siduri jaoks.

Kogu juhtumi teeb kummaliseks tõsiasi, et sama autoga on Giorgi Korsikal toimuvatel kohalikel rallidel ilma igasuguste probleemideta osalenud. "Meil on rahvuslik ja rahvusvaheline litsents. Minu puude tõttu on mul ka spetsiaalsed katsed, mis tuleb läbida: näiteks tõestasin: et suudan avarii korral ainult käte jõul autost 30 sekundiga välja tulla. Tehnilises kontrollis tulid FIA ametnikud aga välja erinevate vabandustega, miks mind mitte starti lasta."

Esmalt nõuti Giorgilt täpsustavaid dokumente tema ümberehituse kohta. Nende esitamise järel nõuti, et tulekustutid oleksid autos metall-, mitte plastikkinnitustega. "Kui selle ära tegime ja tagasi tulime, öeldi mulle justkui naeruvääristavalt: selle sinu süsteemiga ei läbi auto niikuinii tehnilist kontrolli."

Giorgi kaardilugeja Jean-Paul Marchini sõnul on FIA otsus neile tohutu hoop - ratastoolis sõidumehele sealjuures ka rahaliselt. "Fabrice on autole kulutanud 200 000 eurot, lisaks 35 000, et sel rallil osaleda. Häbilugu, et nii läks."