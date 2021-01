Selgus hiljuti autoralli MM-sarja kalendrisse lisandunud Ypresi ralli toimumisaeg

Ypresi ralli lisati kalendrisse kümmekond päeva tagasi Suurbritannia ralli asemel. Britid pidid suurüritust korraldama 19. - 22. augustini Põhja-Iirimaal, kuid koroonapandeemia tõttu jäeti see ära. Nii saidki võimaluse belglased, kes pidid Ypresi ralli korraldama MM-etapina juba mullu novembris, kuid siis sai koroonapandeemia neile saatuslikuks.

"Meie kui korraldajate jaoks on see suurepärane kuupäev, sest paljude jaoks on tegu pika nädalavahetusega, lisaks toimub see keset koolivaheaega, " rääkis võistlust korraldava klubi Club Superstage'i esindaja Jan Huyghe. "Lisaks on see ideaalne Spa-Francorchampsi ringrajale mõeldes, sest kaks nädalat hiljem peetakse seal vormel-1 etapp."

Belgiast saab 35. riik, mis korraldab MM-rallit. Ypresi võistlust on peetud alates 1965. aastast. Selle väga nõudliku ralli on suutnud siiani võita näiteks Hyundai sõitjad Thierry Neuville ja Craig Breen.

MM-kalender 2021:

1) 21.-24. jaanuar Monte Carlo ralli

2) 26.- 28. veebruar Artic Lapland Rally

3) 22.-25. aprill Horvaatia ralli

4) 20.-23. mai Portugali ralli

5) 3.-6. juuni Sardiinia ralli

6) 24.-27. juuni Keenia Safari ralli

7) 15.-18. juuli Rally Estonia

8) 29. juuli - 1. august Soome ralli

9) 13. - 15. august Ypresi ralli

10) 9.-12. september Tšiili ralli

11) 14.-17. oktoober Kataloonia ralli

12) 11.-14. november Jaapani ralli