Sebastien Ogier`lt kõva kriitikat saanud reegel jääb püsima

Mäletatavasti tõstis selle teema viimase Sardiinia ralli ajal taas päevakorda kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier, kes kritiseeris teravalt FIA-t. Prantslane polnud sugugi rahul, et tal tuli Itaalia etapil kõigile avapäeva kuuele kiiruskatsele teisena startida ja teistele teed puhastada.

"See on täiesti naeruväärne. Ei midagi uut. Ralli on amatöörsport ja see jääb amatöörspordiks. MM-sarja ei suudeta professionaalselt korraldada," pahandas Ogier toona.

Matton kinnitas nüüd ralliportaalile DirtFish, et uueks hooajaks selles osas ühtegi muudatust ei tehta.

"Kaebuse esitanud sõitjaid ei ole palju. Nagu ma olen öelnud, ma pole saanud MM-sarja üldliidrilt ühtegi tagasisidet ning ma ei arva, et stardijärjekord mõjutaks teda vähem," vihjas Matton Elfyn Evansile.

"Mul on e-post, mul on telefon, minuga saab sellel teemal arutleda. Aga nagu ma ütlesin, sellest ajast kui ma olen olnud FIA-s, on see WRC komisjoni laual olnud vähemalt kahel korral ja otsus on alati olnud, et midagi ei muudeta," jätkas rallijuht.

Matton lisas, et stardijärjekorda muudeti tänavu varem vaid nende rallidel, kus oli lühem programm ja lühike avapäev.