Sebastien Ogier'i huvitav avaldus: tahan Toyotaga seotuks jääda ka käimasoleva hooaja järel

Nüüd avaldas prantslane, et ta sooviks aga ka kaugemas tulevikus jääda Toyotaga seotuks. Ogier on seitsmest MM-tiitlist neli võitnud Volkswageniga, kaks M-Spordiga ning viimase Toyotaga. Jaapani autotootja töö on prantslasele aga muljet avaldanud ning mehe sooviks on praegust koostööd pikendada. Siiski märkis ta, et autoralli MM-sarjas osalemisele tõmbab ta tänavuse aastaga siiski joone alla.

„Mulle meeldib võistelda. Siiski pakub mulle huvi ka näiteks see, mida Toyota teeb WEC-sarjas. Mulle väga meeldiks, kui saaksin jääda Toyotaga seotuks. Võib olla tekiks mul võimalus nende autot testida,“ avaldas Ogier Motorsport Magazine'i vahendusel.

Ogier avaldas, et talle pakuvad suurt huvi kõik alternatiivsed mootorid, kuid tunnistas, et autoralli MM-sari on selles vallas veidike maha jäänud.