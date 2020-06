Sebastien Ogier võimaliku MM-ralli kohta Eestis: see kõlab veidralt

"See kõlab veidralt. Ma ei saa aru, miks me ei saa pidada maailmameistrivõistluste tavapäraseid võistlusi, kuid mõned muud rallid on siiski võimalikud," sõnas Ogier imestunult Rallit.fi-le.

MM-sarja etappideks võivad ootamatult pääseda nii Liepaja ralli Lätis, Ypres ralli Belgias kui Lõuna-Eesti ralli Eestis.

Kuigi Ogier` sõnul on kõik need võistlused väga populaarsed, ei mõista ta, kuidas koroonakriisi tingimustes saab sinna palju pealtvaatajaid tulla.

"Sellistel rallidel on alati palju publikut. Kui seal toimuks MM-etapp, siis koguneks veel rohkem pealtvaatajaid. Praegu me peame olema aga realistid - hetkel pole võimalik korraldada suuri avalikke üritusi. Selles mõttes olen ma üllatunud, et sellist võimalust isegi kaalutakse," lisas kogenud prantslane.

36-aastane Ogier lisas, et ralli MM-sarja olukorda ei maksa üle dramatiseerida: "Meie oleme isegi õnnelikus seisus, sest saime hooaja alguses kolmel etapil sõita. Paljud teised mootorispordisarjad on veelgi raskemas olukorras."

Ogier juhib hetkel MM-sarja tiimikaaslase Elfyn Evansi ees 8 punktiga. Thierry Neuville jääb liidrist maha 20, Kalle Rovanperä 22 ja tiitlikaitsja Ott Tänak 24 punktiga.