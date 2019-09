Sebastien Ogier võib MM-sarja otsustavateks etappideks saada uuendatud auto

Lisaks põhisõitjatele Sebastien Ogier'le ja Esapekka Lappile osaleb testil ka prantslane Eric Camilli.

"Muudatused puudutavad vedrustust, šassiid ja diferentsiaale. Kui need aitavad autosid Walesiks paremini seadistama, võtame need kasutusele. Peame eelkõige parandama pidamist ja haaret. Kui uusi detaile kasutame, on see üsna suur samm," rääkis võistkonna juht Pierre Budar väljaandele Autosport.

Citroen pidi uuendustega välja tulema juba Soome ralliks, aga arendustöö venis.

Sõitjate MM-tiitlit jahtiva Sebastien Ogier hinnangul pole selle nädala test siiski nii oluline kui tiimibossi arvates.

"Meil pole auto jaoks midagi väga uut," märkis ta.

Kolme järelejäänud MM-ralli eel juhib sõitjate arvestust Ott Tänak (Toyota), kellel on 210 punkti. Ogier jääb eestlasest maha 17 ja Thierry Neuville 30 punktiga.

Suurbritannia MM-etapp peetakse 3.-6. oktoobrini.