Sebastien Ogier vihjas muutusele: hakkan võib-olla vähem riske võtma

Kogenud prantslane tegi uuele hooajale korraliku alguse, kui saavutas avaetapil Monte Carlos Hyundai mehe Thierry Neuville'i järel teise koha. Ogier tunnistas pärast nädalavahetust, et liigseid riske ta võidu nimel võtta ei soovinud.

"Kohati tundsin end hästi ja me näitasime väga head kiriust, aga teatud tingimustes oli olukord teine," rääkis Ogier. "Mida keerulisemad tingimused olid, seda vähem riske ma võtta tahtsin."

"Ralli võidust jäin tegelikult ilma väga väiksel osal etapist, kus teeolud olid keerulised. See on normaalne. Ma jäin oma strateegiale kindlaks ehk püsisin mugavustsoonis, et mitte suruda rohkem, kui ma hetkel suudan. Olen kogu karjääri niimoodi sõitnud. Usun, et vanemaks saamine seda lähenemist ei muuda. Võib-olla isegi vastupidi, mis on ka loogiline, sest mida vanemaks sa saad, seda vähem hulle riske sa võtma hakkad."

Ogier kaotas Neuville'le lõpuks 12,6 sekundiga. "Loomulikult näitas Thierry häid aegu, aga samal ajal võttis ta palju riske. Oleme seda näinud mitmel korral - ka pühapäeval sõitis ta viimasel katsel katkise valuveljega, mis näitab, et ta põrkas mingil hetkel millegagi kokku."