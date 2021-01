Sebastien Ogier vihjas, et võib järgmisel aastal MM-sarjas jätkata poole kohaga

Kuigi Ogier teatas juba mullu novembris, et tänavune hooaeg jääb tema karjääris kindlasti viimaseks, andis prantslane homme algava hooaja eel mõista, et see ei pruugi olla tema viimane võistlus Monte Carlos.

"Esiteks ütlen, et ma ei välista, et stardin Monte Carlos kunagi veel. Teiseks ütleksin, et ma tõesti ei mõtle sellele (karjääri lõpetamisele). Olen keskendunud vaid eelseisvale võistlusele," lausus 37-aastane Ogier.

Ka Toyota meeskonna tiimiboss Jari-Matti Latvala avaldas arvamust, et Ogier võiks tulevikus MM-sarjas jätkata poole kohaga.



"Ma ei oleks ka üllatunud, kui näeme teda mõnel rallil [järgmisel aastal]," ütles Latvala. "Kui me mõtleme Sebastien Loebi taoliste rallimeeste tagasitulekule ja kui me mäletame, millal Marcus Grönholm pensionile jäi, tunnevad paljud neist sõitjatest sisimas, et "miks ma nii vara pensionile läksin"."

Uue hooaja avaetapp Monte Carlos algab juba homme. Esimene kiiruskatse (20,58 km) peetakse meie aja järgi kell 15.08.