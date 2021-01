Sebastien Ogier vabandas Jari-Matti Latvala ees

Mõlemad prantslased viidi avarii järel haiglasse kontrolli, õnneks kumbki mees vigastada ei saanud.

"Pärast testil tehtud avariid saatis Ogier mulle sõnumi, küsides, et kas saame rääkida. Vastasin talle: "Absoluutselt"," avaldas Latvala väljaandele DirtFish.

"Ma usun, et pean praegu ülemuse ees vabandama, sest tegin vea," oli Ogier Latvalale kirjutanud. "Vastasin talle, et pole probleemi, sest olen ise sama asjaga hakkama saanud," lisas soomlane.

Latvala sõnul jäid nad lõpuks pooleks tunniks juttu ajama. "Ütlesin Ogier'le, et ta on seitsmekordne maailmameister ja ta teab, kuidas tiitleid võita. Lisasin, et ma ei hakka talle ütlema, mida ta peab tegema."

Latvala ja Ogier kuulusid ühte tiimi ka aastatel 2013-2016, kui nad esindasid koos Volkswagenit. Tiimikaaslastena oli aga Ogier Latvalast selgelt edukam, võites selle ajaga neli MM-tiitlit. Latvala ei usu, et nende ühine minevik võiks praegusele koostööle saatuslikuks saada. "Ta teab täpselt, mida teha, et maailmameistriks tulla. Mina saan ainult kindlaks teha, et meie meeskond areneks edasi ning teeks kindel, et auto on ikka vastupidav. Peamine on, et auto oleks võistlustel hea. See on minu suurim mõjukoht," arutles Latvala.

Monte Carlo ralli saab alguse juba neljapäeval, kui kavas on kaks esimest kiiruskatset. Esimene täispikk võistluspäev on kavas reedel.