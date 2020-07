Sebastien Ogier tunnustas tiimikaaslasi: just see annab mulle motivatsiooni juurde

Toyota on tänavust hooaega alustanud võimsalt. Kolme etapi järel on Tommi Mäkineni meeskonnal Ogier' ja Elfyn Evansi näol üldarvestuses kaksikjuhtimine, lisaks on 19-aastane Kalle Rovanperä neljandal positsioonil.

"Võistkonnasisene konkurents on väga kõva. Elfyn on olnud tugev. Ta oli Rootsis uskumatult kõva ning võitis ralli," sõnas prantslane Evansi kohta.

Ogier'l jagus kiidusõnu ka noore soomlase jaoks. "Kallel on käsil esimene hooaeg, kuid esimesed kolm rallit on ta sõitnud väga hästi. Rootsis tegi ta mulle punktikatsel ära."

Prantslase sõnul annab tihe konkurents talle ainult motivatsiooni juurde. "Just see mulle meeldibki. Tahan võidelda teistega ning selline peakski sport olema. See annab mulle motivatsiooni juurde ning siis saan endast parima anda."

Koroonaviiruse tõttu pooleli jäänud hooaeg jätkub septembris, kui 4. - 6. septembrini peetakse Rally Estonia.