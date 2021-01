Sebastien Ogier: tulin siia võitma, seega võidan

Kuuendal kiiruskatsel rehvi lõhkunud Ogier oli järgmisel ehk päeva viimasel katsel kiireim ning vähendas vahe liidri Elfyn Evansiga 7,4 sekundile.

"Ma arvan, et rehvipurunemisel oli meil päris kõvasti ebaõnne - sellise asja vastu ei saa midagi teha -, kuid tingimused on olnud väga keerulised, väga palju vihma," kommenteeris Ogier, vahendab Autosport.

"Tulin siia rallit võitma ja teen kõik selleks, et nii ka läheks. Vajutasin seitsmendal kiiruskatsel kõvasti, sest olin rehvipurunemise järel tõesti vihane. See on Monte, nii et kõik on võimalik. Tulin siia võitma, seega võidan," lisas prantslane enesekindlalt.

Ott Tänak lõpetas tänase päeva parima Hyundai sõitjana kolmandana, ta kaotab Evansile 25,3 sekundiga.