Sebastien Ogier: Toyota on Rootsis alati tugev olnud

Kogenud prantslane on Rootsis triumfeerinud kolmel korral, kuid viimasel kahel aastal 36-aastasel ralliässal seal edukalt läinud pole. 2018. aastal sai ta kümnenda koha, mullu langes ta suurest mängust välja reedesel võistluspäeval, kui sõitis lumevalli.

"Meil on olnud Rootsis häid aegu, kuid viimastel aastatel on meil rohkem või vähem olnud raskusi seal," rääkis Ogier Soome meediale. "Usun, et põhjus on stardikohas, sest oleme MM-sarja üldliidrina esimesena startinud."

Tänavu võib aga olukord olla teistsugune, sest kaarte on segamas praktiliselt olematud talveolud, mille tõttu sõidetakse sel nädalal toimuv Rootsi ralli ka lühendatud programmi järgi. Kavas on vaid 171,64 km jagu kiiruskatseid.

"Nüüd on seis vägagi erinev, seega saame näha, mida saavutada suudame. Monte Carlo ralliga algas hooaeg Toyota jaoks väga positiivselt," jätkas avaetapil teise koha saavutanud Ogier. "Toyota on Rootsis alati tugev olnud, loodame samamoodi jätkata."

Toyota on viimasest kolmest Rootsi rallist kahel võidutsenud. 2017. aastal oli Rootsis kiireim Jari-Matti Latvala, mullu võidutses mäletatavasti Ott Tänak.