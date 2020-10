Sebastien Ogier tiitliheitlusest: veidike õnne võiks ka meie poolel olla

Sardiinia ralliga suutis Ogier veidi üldliidri Evansiga vähendada ning kaks etappi enne hooaja lõppu juhib waleslane vanameistri ees 14 silmaga.

"Vähendasime Elfyniga vahet nelja punkti võrra, mis on oluline. Kaks rallit enne lõppu usun, et meil on veel korralik võimalus võidelda tiitli eest," rääkis Ogier Autospordile antud intervjuus. "Tunnen praegu, et veidike õnne võiks ka meie poolel olla, aga see kõik on osa spordist."

"Iga tšempion tahab, et õnn oleks temaga. Mul on kindlasti seda vahel karjääri jooksul ette tulnud, aga hetkel on seis veidi raskem. Siiski suhtun olukorda rahulikult ja keskendun positiivsele," lisas Ogier. "Tase on meil olemas - kaotasime väga napilt Thierry Neuville'ile (teise koha saanud belglane edestas konkurenti 1 sekundiga - toim). Proovisime kõike, ma sõitsin piiri peal, aga pühapäeva hommikused katsed on keerulised ja seal oli meil raske vahet sisse teha."

Hooaeg jätkub 19. - 22. novembrini toimuva Ypresi ralliga.