Sebastien Ogier tiitliheitlusest: ma ei taha alustada psühholoogilist sõda, aga on inimlik, et Evansil on pinged peal

"Meie kohustus on ralli võita ja siis saab alles vaadata, kas sellest piisab. Seni oleme teinud head tööd," rääkis Ogier väljaandele AUTOhebdo. "Ühtegi tõelist sõiduviga pole me teinud ning oleme alati kiired olnud. Tõsi, Türgis läksid tehnilised vead kalliks maksma. Kui aga anname Itaalias endast kõik, pole mul tänavusest hooajast midagi, mida kahetseda."

"Kindlasti usun oma võimalustesse. Eflynil on 14 punkti näol eelis, kuid (tiitli) vormistamine ei ole lihtne," teatas Ogier. "Seda eriti praegu, sest ta pole kunagi varem sellises positsioonis olnud. Ma ei taha alustada psühholoogilist sõda, aga on inimlik tunda pingeid ja seda eriti esimese tiitli puhul."

Hiljuti Toyotaga ühe aasta võrra lepingut pikendanud Ogier loodab väga, et Monza ralli ikkagi toimub. "Kui kõik nüüd lõppeks, siis usun, et isegi Elfyn ei suudaks tähistada. Loodan, et ralli toimub, et meistritiitlit saaks ikkagi tähistada," sõnas prantslane.

Monza MM-ralli on kavas 3. - 6. detsembrini.