Sebastien Ogier: tiitliheitlus on väga lahtine, vajame Sardiinias maksimumpunkte

"Sardiinias on ralli, mis mulle meeldib, kuid sel korral võistleme seal teisel aastaajal ning seega tõotab tulla hoopis teistsugune etapp. Seetõttu olid meie eelmise nädala testid väga olulised," lausus Ogier Toyota pressiteate vahendusel.

"Sel aastaajal on ilmastik märksa heitlikum ning Sardiinia saarel võib see muutuda niikuinii väga kiiresti. Saime testisõidul kõva vihmasadu ning tingimused muutusid täielikult vaid mõne minuti jooksul. Tiitliheitluses on kõik endiselt väga lahtine, seega läheme endast parimat andma ja võtame eesmärgiks maksimumpunktid," kinnitas prantslane.

Ogier kaotab enne Itaalia etappi liider Elfyn Evansile 18 punktiga. Kolmandal kohal olev Ott Tänak jääb omakorda Ogier`st maha 9 punktiga.