Sebastien Ogier: tiitliheitlus on lahtisem kui kunagi varem, Tänak ja Evans on veelgi ohtlikumad

37-aastane Ogier alustab oma karjääri viimast hooaega sel nädalavahetusel, kui Monte Carlos sõidetakse traditsiooniline avaetapp.

"Eelmine hooaeg oli väga pingeline ja ma ootan samasugust tihedat võistlust ka tänavu - see on kindel," sõnas Ogier Autosportile.

"Ott (Tänak) ja Elfyn (Evans) on natuke minuga sarnased, sest nad on masinaga rohkem kohanenud ja see peaks neil aitama tänavu isegi paremini esineda. Ma arvan, et tiitliheitluses peaks olema vähemalt sama nelik (Ogier, Thierry Neuville, Tänak ja Evans) kui mullu ning vahest isegi rohkem. Miks mitte Kalle (Rovanperä), kui vaadata, mida ta juba oma debüüthooajal suutis. See on kahtlemata võimalik, et ta sekkub meiega heitlusse," arutles seitsmel korral maailmameistriks tulnud Ogier.

Prantsuse vanameister tegi karjääri jätkamise otsuse lõplikult teatavaks eelmise aasta novembris, põhjendades seda asjaoluga, et mullune hooaeg jäi koroonapandeemia tõttu liiga lühikeseks. Ogier oma otsust ei kahetse.

"Ma olen rahul, et olen siin. See oli minu otsus - olen õnnelik ja tahan viimast aastat nautida. Selleks, et nautida, on plaan kõvasti suruda ja võistelda võimalikult hästi. Olen alati andnud endast parima ja kui ma nüüd uuesti stardin, tahan veelkord võitu kogeda," lisas Ogier.