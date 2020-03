Sebastien Ogier tiimikaaslastele allajäämisest: tahtsin reageerida sellele nii kiiresti kui võimalik

Mehhiko etapp on prantslase jaoks läbi aastate väga edukas olnud. Tänavune võit oli Ogier'le juba kuues. Selles arvestuses jõudis ta ühele pulgale üheksakordse maailmameistri Sebastien Loebiga.

"Meie armulugu Mehhikoga jätkub ja seda 12 aastat pärast siin oma debüüdi tegemist," rääkis Ogier. Just Mehhikos tegi ta 2008. aastal MM-debüüdi, kui ühtlasi võidutses JWRC arvestuses.

"Esimesel kahel rallil olin tänavu hea, aga mitte piisavalt ja mu tiimikaaslased olid minust paremad," jätkas Toyota äss. "Tahtsin reageerida sellele nii kiiresti kui võimalik. Usun, et tegime hea töö ja võtsin sarjas liidrikoha endale."

Kuigi nädalavahetus kujunes Ogier' jaoks edukaks, siis täit rõõmu ta sellest ei tundnud. Prantslane avaldas kogu ralli vältel arvamust, et see oleks pidanud ülemaailmse koroonaviiruse leviku tõttu ära jääma. "Loodame, et maailmas läheb seis võimalikult kiiresti paremaks ja siis on aeg taas rallit sõita," lisas Ogier.

Juba Mehhiko MM-etapi ajal teatati, et aprilli lõppu planeeritud Argentina võistlus jääb. Praeguse seisuga peaks WRC hooaeg jätkuma mai lõpus toimuva Portugali ralliga, ent ka selle kohal on küsimärgid üleval.