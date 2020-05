Sebastien Ogier tegi aumeheliku avalduse

Ogier on Monte Carlo, Rootsi ja Mehhiko etappidega kogunud 62 punkti ning edestab Toyotas sõitvat meeskonnakaaslast Elfyn Evansit kaheksa silmaga.

Rahvusvahelise autospordiliidu (FIA) reeglites pole fikseeritud mitu etappi on vaja maailmameistri selgitamiseks sõita, kuid Ogier on veendunud, et kolm rallit oleks ilmselgelt liiga vähe.

"Kindlasti mitte (pole piisav)," sõnas Ogier ralliportaalile DirtFish. "Kolm etappi on selgelt liiga vähe. Kui vaadata tagasi, siis 1990. aastatel olid mõned hooajad, kus sõideti kaheksa rallit. Ma arvan, et seda saab juba nimetada maailmameistrivõistluste hooajaks."

FIA rallidirektor Yves Matton on varem öelnud, et nende eesmärk on pidada 7-9 rallit ning seitsme etapi korral võiks MM-tiitli julgelt välja anda.

"Muidugi tahaksime teha täishooaja, kuid kui seda ei juhtu, peame olema rahul, kui saame sõita võimalikult palju etappe," lisas Ogier.



Hetkeseisuga on lootus, et MM-sari saab jätkuda augusti alguses Soomes.