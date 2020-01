Sebastien Ogier Tänaku avariist: õnneks on eestlastega kõik korras

Meelis Naudi toimetaja RUS 90

Sebastien Ogier ja Ott Tänak Foto: VALERY HACHE, AFP/Scanpix

Kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota) sõnas Ott Tänaku (Hyundai) jubeda avarii järel Monte Carlo rallil, et kõige tähtsam on, et Eesti rallimehed pääsesid vigastusteta.