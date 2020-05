Sebastien Ogier tähtsast otsusest: kõik sõltub tänavusest aastast

Ogier rääkis pikalt, et 2020. aasta jääb tema jaoks viimaseks, kuid aprillis tunnistas ta, et koroonaviiruse pandeemia tõttu sassi löödud võistluskalender on pannud teda oma otsust üle kaaluma. Nüüd kinnitas kogenud prantslane seda ka portaalile DirtFish.

"Loomulikult ei oleks ma kunagi oodanud, et lõpetan karjääri sellise aastaga," rääkis Toyota sõitja. "Vaatame, mis tänavusest aastast saab, kuid kui hooaeg jääb poolikuks, siis võin kaaluda veel ühe aasta kaasa tegemist."

"Praegu ei ole veel midagi selge," sõnas ta tuleviku kohta, lisades, et meeskonnaga ta läbirääkimistesse asunud pole. "Need on lihtsalt minu isiklikud mõtted. Kindlat plaani ei ole."

Ogier' võimalik jätkamine oleks suurepärane uudis Toyota pealiku Tommi Mäkineni jaoks, kes juba hooaja eel teatas, et annab endast kõik, et prantslast ümber veenda. "Olen kindel, et kui näitame talle, et kõik meeskonnas on rahul, motiveeritud ja naudivad oma tööd, siis on sama lugu ka Ogier'ga ning ta võib jätkata. Sebastien ei ole veel liiga vana jätkamiseks. Me anname endast parima, et ta sõidaks ka edasi," tõdes soomlane tänavu veebruaris.

Tänavusest hooajast on sõidetud kolm etappi. WRC-sarjaga loodetakse jätkata augusti alguses toimuva Soome ralliga, kuid ka selle toimumine pole veel kindel. Ogier hoiab kolme ralli järel üldarvestuses esikohta 62 punktiga. Talle järgnevad tiimikaaslane Elfyn Evans (54) ja Hyundai sõitja Thierry Neuville (42).