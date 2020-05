Sebastien Ogier tahab vastu võtta uue väljakutse

Ogier'le andis inspiratsiooni norralase Mads Östbergi talvine testisõit Audi S1 E2-ga.

"Peaksin seda kunagi järgi proovima. Kui saan võimaluse, oleks ka Peugeot 205 väga huvitav," rääkis Ogier portaalile Rallye-Magazin.

"Praegused WRC-autod on ralliajaloo kõige kiiremad, aga B-grupi autodel oli toorest jõudu rohkem. Sellega oli raskem ideaalselt sõita, sest pidurid, vedrustus ja rehvid ei vastanud sellele võimsusele. Mul ei ole aimu, mis tunne on B-grupi autodega sõita. Tahaksin teada, kui suur see väljakutse on," lisas ta.

Enne karjääri lõppu ei soovi Ogier siiski B-grupi autodesse istuda. Mõni nädal tagasi ütles prantslane, et kui tänavune WRC-hooaeg tühistatakse või see pole täisväärtuslik, võib ta WRC-sarjas kaasa teha ka 2021. aastal.