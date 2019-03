Sebastien Ogier surub Citroenis läbi muudatust. Kaheks järgmiseks kruusaralliks on tema soov aga läbi kukkumas

Reigeri amorte kasutas Ogier juba M-Spordis. Viimati sai ta neid kasutada ka Mehhiko rallil ja tulemuseks oli esikoht. Nüüd aga valitseb oht, et kahel järgmisel kruusarallil ehk Argentinas ja Tšiilis tuleb Ogier'l jälle sõita Öhlinsi toodanguga, kirjutab Autosport.

„Argentina ja Tšiili rallid on omavahel ühendatud. Seetõttu mõjutab see ka meie otsust,“ rääkis Citroeni boss Pierre Budar. „Autod jäävad kahe ralli vahel Lõuna-Ameerikasse. Nüüdsest on ka uued reeglid, mis ütlevad, et saame kahe ralli jaoks kahele autole kokku viis vedrustuse komplekti.“

„Argentina ralli järel tohime neist välja vahetada ainult kaks komplekti ehk kolm komplekti peavad kasutuses olema mõlemal rallil.“

Kuna Citroen ei ole saanud Reigeri amorte seni eriti testida, siis ei pruugi nad Budari sõnul riskida ja nad ei soovi uusi amorte kohe kahe ralli tarbeks alla kruvida. „Argentina ralli võib olla amortide jaoks väga karm. Peame peagi langetama otsuse, kas kasutada Reigeri või Öhlinsi toodangut,“ sõnas Budar.