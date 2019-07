Sebastien Ogier Soome rallist: kuna sõidame Tänaku tagahoovis, läheb väga raskeks

"Kuna see ralli toimub sisuliselt meie peamise konkurendi tagahoovis, ootab meid ees tõsine väljakutse. Samas olen suutnud suvepuhkuse ajal oma patareisid laadida ja tunnen end värskena. Nagu ikka olen valmis võitluseks," teatas Ogier Citroëni meeskonna pressiteenistuse vahendusel.

"Kuna Soome katsed kihutatakse väga suurtel kiirustel, on see kahtlemata ralli, kus on vaja edu saavutamiseks masinaga üheks saada. Meie kahepäevane testimine sujus hästi ja tundsin end C3-s kindlalt. Meie masina juures tehtud uuendused peaks meile andma ülejäänud hooajaks paremad võimalused," lisas Ogier optimistlikult.

Citroëni tiimijuht Pierre Budar lisas omalt poolt, et meeskonna ettevalmistus ralliks on läinud täkkesse. "Tänu Rally Estonial osalemisele oleme teinud nii hea ettevalmistuse kui võimalik. Meie tiimis on kaks varasemat võitjat (Ogier ja Esapekka Lappi - toim.), seega oleme väljakutseks valmis. Loodame oma edukat poodiumiseeriat jätkata," sõnas ta.

Neljapäeval algava hooaja üheksanda ralli eel on Tänakul MM-sarja liidrina 150 punkti, Ogier kaotab talle nelja ja Thierry Neuville seitsme punktiga.