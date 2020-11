Sebastien Ogier sõlmis Toyotaga uue lepingu

36-aastane prantslane plaanis algselt pärast tänavust hooaega WRC-st lahkuda, kuid kuna koroonapandeemia tõttu jäi selle aasta võistluskalender väga lühikeseks, kaalus ta juba kevadel jätkamist. Suvel alustati Toyotaga läbirääkimisi ja nüüd jõuti ka uue lepinguni.

"See 2020. aasta ei olnud nii pikk kui oodatud. Kuid see oli piisav, et näeksin, et mulle väga meeldib selle meeskonnaga töötada, mulle meeldib selle autoga sõita ning mul on väga hea meel lõpuks teatada ja kinnitada, et sõidan veel ühe aasta WRC-s Toyota Gazoo Racinguga,” teatas Ogier reedel.

"Plaan on jätkata surumist ka aastal 2021 ning loodetavasti tuleb parem ja normaalsem hooaeg ning mul avaneb võimalus püüda veel viimast MM-tiitlit. Kindlasti on mul potentsiaali rallide võitmiseks ja meistrivõistluste võitmiseks," lisas kogenud prantslane.

Ogier on 2020. aasta WRC meistrivõistluste edetabelis teisel kohal, jäädes meeskonnakaaslasest Elfyn Evansist maha 14 punktiga. Hooaja viimane etapp sõidetakse detsembri alguses Monzas.

Ogier on tulnud maailmameistriks aastatel 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ja 2018. Neli esimest tiitlit võitis ta Volkswageni meeskonnaga ja kaks viimast M-Spordis. Mullu esindas ta Citroëni ning jäi kolmandaks.