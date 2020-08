Sebastien Ogier sattus Kreekas kopteriõnnetusse

Sebastien Ogier ja Elfyn Evans asuvad Kreekas, et testida oma masinaid Türgi ralliks. Spekuleeritakse, et seltskond oli kopteriga tagasiteel golfi mängimast, kui õhusõiduk kaotas maapinnalt õhku tõustes kontrolli. NewsAuto andmetel läks maapinnast viie meetri kõrgusel sõiduki tagarootor katki ning piloot pidi tegema hädamaandumise.

Kopteris olid kinnitamata andmetel Sebastien Ogier, tema varukaardilugeja Benjamin Veillas ja Elfyn Evansi kaardilugeja Scott Martin. Keegi õnneks viga ei saanud.

Pildil oleva helikopteriga toimus eelmainitud intsident. Silmaga nähtavaid kahjustusi pole õhusõiduk saanud.

Teadaolevatel andmetel viibib Ogier juba uues testimiskohas, järgides tavapärast ajakava.

Elfyn Evansi kaardilugeja Scott Martin kommenteeris portaalile Dirtfish kopteri intsidenti. “Kõik oli hästi, me tõusime õhku ja üks piloot avastas, et on ilmnenud viga. Seejärel me maandusime ning see ongi kõik. Mind hämmastab, kuidas need jutud meedias järjest kasvasid. Õnneks me ei jõudnud kopteriga kõrgemale. Meiega on kõik hästi,” teatas Martin.