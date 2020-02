Sebastien Ogier: Rootsi rallil eksimisruumi ei ole

"Oleme näinud viimastel aegadel, et pole vahet, kui pikk ralli on, vahe on lõpus alati väga väike," rääkis prantslane portaali DirtFish vahendusel. "Seekord ei ole ruumi eksimusteks, sest ei ole võimalust kaotatud aega tagasi teha. Peame stardist alates valmis olema."

"Ees ootab väga keeruline nädalavahetus ning me kõik ootame üllatusi," jätkas Ogier. "Kõige raskem väljakutse on uue situatsiooniga kohanemine. Nii kaua kuni teeolud ei muutu, peaks olukord olema normaalne. Mõnel pool on ainult kruusa ja kui nii jätkub, siis vähemalt teame, mis ees ootab. Väljakutse on ka muutuvates oludes rehvide hoidmine."

Kuna Rootsi ralli korraldajad otsustasid neljapäeva õhtuse kiiruskatse asendada testikatsega, hakkab õige ralli pihta alles reede hommikul. Reedel on kavas vaid neli kiiruskatset.