Sebastien Ogier Rally Estoniast: mulle on alati uued väljakutsed meeldinud

"Väga tore, et saab jälle konkurentidega võidu peale sõita. Eestis peetav MM-etapp on paljudele meist uus kogemus, kuid mulle on alati uued väljakutsed meeldinud," sõnas Ogier, vahendab Rallit.fi.

Prantslane kinnitas, et Toyota meeskonna Soomes ja Eestis tehtud testid on läinud hästi ning see lisab talle enesekindlust. "Samuti oli oluline Lõuna-Eesti rallil osalemine, sest pärast nii pikka pausi on tõesti keeruline võistelda. Eesti MM-ralli tuleb kindlasti raske, sest sealsed teed on väga kiired," sõnas ta.

Ogier avaldas lootust, et ilmataat tuleb neile appi ja võistlus peetakse vähemalt osaliselt vihmasajus. "Loodetavasti tõesti ilm aitab meid, et esimesena startida poleks liiga raske. Meie eesmärk on võidelda võimalikult hea koha eest," lisas Ogier.

Prantslane juhib hetkel MM-sarja 8 punktiga tiimikaaslase Elfyn Evansi ees. Valitsev maailmameister Ott Tänak (Hyundai) läheb kodusele rallile vastu viiendalt kohalt, jäädes Ogier`st maha 24 punktiga.

Pärast 4.-6. septembril sõidetavat Rally Estoniat peetakse veel Türgi, Itaalia ja Belgia etapid.