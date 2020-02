Sebastien Ogier: praegusel hetkel ei peagi MM-sarja liider olema

Kogenud prantslane paikneb WRC-s kolmandal kohal, jäädes viie punktiga maha tiimikaaslasest Elfyn Evansist ja Thierry Neuville'st (Hyundai).

"Loomulikult on eesmärgiks MM-tiitel võita," rääkis Ogier portaalile DirtFish. Prantslane pidas hooaja teisel etapil Rootsis kolmanda koha nimel maha tõsise heitluse 19-aastase tiimikaaslase Kalle Rovanperäga. Rootsi kiiretel teedel jäi peale nooruke soomlane, kes edestas vanemat kolleegi lõpuks 3,4 sekundiga. "Kui oleksin võidu nimel konkureerinud, oleksin ilmselt kõvemini võidelnud."

"Ideaalne Rootsis seis loomulikult polnud. Ma ei saa öelda, et oleksin nautinud neljandat kohta, aga hea oli 15 punkti kirja saada."

"Praeguses hooaja faasis ei olegi tingimata tarvis MM-sarja juhtida," jätkas kolmandat kohta hoidev Ogier. "Tuleb koguda stabiilselt häid punkte ning püsida tipu lähedal. Usun, et oleme Mehhiko etapiks heal positsioonil, mis on väga meeldiv."

Toyota mehed on tänavust hooaega alustanud võimsalt. Kui Evans on üldliider ja Ogier kolmas, siis noor Rovanperä hoiab neljandat positsiooni. "Ikka on hea, kui tugevad sõitjad on sinuga samas tiimis ning mitte konkurentide juures. Usun, et Toyotal on praegu väga tugev koosseis. Kalle on sõitnud hästi ja Elfyn veel paremini. Evans oli Rootsis kogu nädalavahetuse jooksul fantastiline."