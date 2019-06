Sebastien Ogier: pole põhjust Ott Tänaku pärast muretseda, Soome ralliks on meil uuendused tehtud

Ogier' jaoks lõppes Sardiinia rallil kõrgete kohtade nimel heitlemine reedesel võistluspäeval, kui prantslane sõitis viiendal kiiruskatsel vastu kivi ja oli sunnitud katkestama. Punktikatselt suutis Ogier aga saavutada teise koha ehk teenida neli punkti.

"Tõsi on see, et Tänakut tabanud mure viimasel katsel muutis suuresti kogu etapi üldpilti. Lõppresultaat ei ole MM-sarja punktiseisu arvestades kõige hullem," sõnas Ogier usutluses Prantsusmaa väljaandele L'Equipe. "Ma ei ole siiski selline, kes konkurentide ebaõnne naudiks ja seda eriti veel Oti puhul."

"Ma ei tea, kas Tänak eksis või vedas tehnika alt, kuid mis iganes juhtus, oli ta selleks ajaks teinud suurepärase etteaste. Kui tõesti oli tegu tehnilise veaga, siis on see tõeline ebaõnn, sest tal oli suurepärane võimalus teha üldarvestuses vahe sisse."

Kas sa muretsed Tänaku ja Toyota selle hooaja esituste pärast? "Ei, miks ma peaks? Teame, et võrdleme end nendega, aga meie stiil pole alla anda. Töötame edasi ja püüame Yarisele järele jõuda. Soome ralli alguseks peaksid lõpuks ka uuendused valmis saama," kõlas Ogier' vastus.

Ogier lisas, et maailmameistritiitli nimel ootab ees tihe võitlus. "Kuus rallit on jäänud ja palju punkte on veel saadaval. Kõik on ülimalt tihe ning miski pole veel selge," arutles Ogier.