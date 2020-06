Sebastien Ogier' otsus lõi Jari-Matti Latvala plaanid sassi

Latvala seadis esialgu sihid 2021. aasta peale. Soomlane arvestas, et Sebastien Ogier sõidab tänavuse hooaja ära ja lõpetab karjääri. Sel juhul oleks Toyotas üks koht vabaks jäänud.

Et tänavune hooaeg ei tundu Ogier' jaoks enam täisväärtuslik, on ta ümber mõelnud ja prantslane kavatseb Toyotas jätkata ka 2021. aastal. Lisaks sõidavad Toyotas Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä.

"Kui koroonaviirus tuli ja Soome MM-ralli ära jäeti, otsustasin, et tänavu enam ei sõida," rääkis Latvala portaalile Rallit.fi.

"Pole mõtet jõuga midagi suruda. Tean, et Toyotas on 2021. aastaks sõitjakohad täis. Seega mõtlen juba 2022. aastale. Säästan tulevaks hooajaks raha, et mõnel MM-etapil oma oskusi näidata," lisas ta.

2022. aastaks on oodata uute reeglite põhjal valmistatud autosid, lisaks vahetub 2021. aastal MM-sarja rehvitootja. Michelini vahetab välja Pirelli. Latvala on lähedal Pirelli testisõitjaks saamisele. Lisaks võib Latvalal tuleval aastal tekkida võimalus uusi hübriidajamiga WRC-autosid testida.