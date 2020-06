Sebastien Ogier on Toyotaga rahul: mõistsin kiiresti, kui hea auto see on

Prantslane jäi kogemusega rahule. "Viimastel aastatel olen Soomes sõitnud Ford Fiesta ja Citröeniga ning oleme näinud, et Yaris on siin olnud kiireim. Nüüd tunnetan seda ka ise," rääkis ta WRC sarja kodulehele. "Esimene läbimine oli kummaline. Sellistel teedel peab sõitja tunnetama rütmi ja esimene läbimine läks väga kiiresti. Mõistsin aga kiirelt, kui hea auto see ikkagi on. On tunda, et Toyotat on siinsetel teedel palju testitud ja sellega on siin hea sõita."

Koroonaviiruse pandeemia tõttu pausile pandud hooaega alustas Ogier hästi. Kolme etapi järel hoiab ta üldarvestuses liidrikohta, tiimikaaslane Elfyn Evans jääb kaheksa silma kaugusele. "Meil oli hea hooaja algus. Tundub kummaline rääkida sellest, sest see tundub nii ammune aeg olevat. Mehhikost võtsime hea tulemuse kaasa ja tahame hea enesetunde pealt edasi liikuda," lisas Ogier.