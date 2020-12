Sebastien Ogier: olen õnnelik, aga pole põhjust hulluna ringi hüpata

"Pean ütlema, et seitse tiitlit kolme erineva tootjaga ei kõla üldse halvasti. Olen väga õnnelik. Oli väga keeruline nädalavahetus ja viimane katse polnud kõige nauditavam. Meil oli Elfyn Evansiga kogu hooaja vältel vägev võitlus. Et otsustasin järgmisel aastal tagasi tulla, loodan, et see kordub," rääkis Ogier pärast viimast katset teleülekandes.

"Kuigi olen õnnelik, siis ei hakka hullult ringi hüppama. Üle kogu maailma on palju inimesi, kes kannatavad. Pean olema tagasihoidlik. Kui Türgi ralli probleem välja jätta, töötas auto suurepäraselt. Tegime väga hea hooaja. Aitäh, kutid, ootame juba järgmist aastat!" lisas 36-aastane prantslane.

Ogier on maailmameistriks tulnud aastatel 2013-2016 Volkswageni ridades, aastatel 2017-2018 M-Spordiga ja tänavu Toyotaga. Tema võiduseeria katkestas eelmisel aastal Ott Tänak.

Kaardilugejate seas on nüüd seitsmekordne maailmameister Ogier' truu paarimees Julien Ingrassia.