Sebastien Ogier: oleksin tahtnud hooajale ilusa punkti panna, aga elus on tähtsamaidki asju

"Loomulikult on kahju, et ralli ära jääb, aga olukorda arvestades oli see ainus valik," sõnas kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier, kes lõpetas tänavuse aasta kolmandal kohal. "Oleksin tahtnud hooajale ilusa punkti panna, aga elus on tähtsamaidki asju. Olen mõtetes kõigiga, kes on otseselt või kaudselt selle katastroofiga kokku puutunud."

Oma kaastunnet kannatanutele edastas ka Ogier' tiimikaaslane Citröenis, soomlane Esapekka Lappi. "Tunnen kaasa neile, kes on tulekahjus kõik kaotanud. Samamoodi mõtlen kõigile tuletõrjujatele ja parameedikutele, kes annavad endast parima, et edasist kahju ära hoida. Meil oleks sel nädalavahetusel olnud hea võimalus ja seda rallil, mida armastan, aga etapi tühistamine oli ainuõige otsus."