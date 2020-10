Sebastien Ogier: oleksin eelistanud, et Mäkinen jätkaks meiega

Toyota teatas septembri teises pooles, et Mäkinen lahkub tänavuse hooaja järel WRC-st ja meeskond läheb üle Toyota Gazoo Razingu Euroopa osakonna alla. Soomlasest endast saab Toyota korporatsiooni nõuandja mootorispordis.

"Ausalt öelda tuli see paraja šokina," kommenteeris Evans Mäkineni lahkumist DirtFishile. "Mul polnud Türgi ralli lõpuni aimu, et muutused toimuvad. Jätkuvalt pole täpselt selge, missugused muutused meeskonnasiseselt aset leiavad, aga teame, et Tommi saab Toyotas uue rolli."

"Kindlasti loodan, et igasuguste muutuste korral saame ikka jätkata töötamist selles meeldivas keskkonnas," lisas britt. "Mõistagi on see teatud määral kurb, sest Tommi on olnud alati oma kogemustega kohal ning nõu pakkumas."

Evansiga nõustus ka Ogier. "Tänavune (võistlus)aasta on olnud üsna lühike, seega meil pole olnud korralikku võimalust lähedalt koos töötada. Kuni selle hetkeni aga töötas kõik hästi ja kuna stabiilsus on alati parem, oleksin eelistanud, et ta jätkaks meiega," tõdes prantslane. "Fakt on, et see tuli paraja üllatusena. Ma ootasin sellist tüüpi otsust, aga ei arvanud, et see nii vara võib tulla. Temaga oli väga nauditav koos töötada ja seega on ikka veidi emotsionaalne tunne, et see nüüd lõppeb."