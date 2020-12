Sebastien Ogier: nüüd on minu lõpetamise soov kindel, Loebi rekordit ma ei püüa

Madis Kalvet reporter RUS

Sebastien Ogier Rally Estonial. Foto: Margus Pahv

Seitsmekordne vormel-1 sarja maailmameister Sebastien Ogier tunnistas, et 2021. aasta jääb tipptasemel tema jaoks viimaseks. Ogier tõdes, et ilmselt võib ta ka kaugemas tulevikus mõnel MM-etapil veel kaasa lüüa, kuid need jäävad üksikuteks võistlusteks.