Sebastien Ogier Monte Carlo avapäeva eel: võime enesekindlalt rallile vastu minna

"Seni on kõik sujunud ja läinud nii, nagu me lootsime," rääkis Toyota sõitja meeskonna pressiteate vahendusel. "Testikatse ei tähenda palju ning sellest ei tasu järeldusi teha, aga see on alati hea märk, kui oled juba rütmi leidnud."

"Mul olid head võimalused juba enne hooaja algust üsna palju Toyotat testida," tunnistas kogenud prantslane. "Loomulikult tuleb veel mõningaid detaile tundma õppida, aga üldine tunne on olemas. Võime enesekindlalt rallile vastu minna, aga siiski on Monte Carlo see üks etapp, kus tuleb jääda alguses tagasihoidlikuks, sest olud võivad kõik väga keeruliseks teha."

Monte Carlo rallil sõidetakse täna õhtul kaks esimest kiiruskatset.