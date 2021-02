Sebastien Ogier: mind aitas tippu 20-eurone investeering

Selle talendiprogrammi võit tagas Ogier`le Prantsuse alaliidu toetuse, mis aitas ta mõni asta hiljem juba maailmameistrivõistluste sarja.

"Olen endale alati uhkusega öelnud, et panin 20 euro eest end proovile ja olen nüüd see, kuhu olen karjääris jõudnud. See oli kindlasti minu elu parim investeering," ütles Ogier Becs Williamsi WRC Backstoriese podcastis.

Gapi linna lähistel väikeses Forest-Saint-Julieni külas üles kasvades jälgis Ogier Monte Carlo autoralli maailmameistrivõistluste etappi juba varakult, kuna kiiruskatsed toimusid kohe tema maja kõrval. See sütitas ka tema kirge ralli vastu.

"Mu onu võistles väiksena Prantsusmaal autokrossis. Jälgisin tähelepanelikult, mida ta tegi. Vanemad on mulle öelnud, et olin alles kolm kuud vana, kui olin esimesel võistlusel. Seal see kirg süttis," meenutas Ogier.

"Teismelisena tundus ralli MM saavutamatu unistusena, sest see oli nii kallis. Seega mõtlesin algul, et võistlen kõigepealt autokrossis nagu onu," lisas prantslane.

Rallye Jeunese programmis osalemine avas aga Ogier`le ukse WRC-sarja, kus ta 2009. aasta hooajal sõitis WRC autoga Citroeni juunioride tiimis ja saavutas 25-aastaselt üldarvestuses kaheksanda koha. Esmakordselt krooniti prantslane maailmameistriks Volkswageni meeskonnas hooajal 2013. Pärast nelja tiitlit Volkswageni tiimi rivistuses on prantslane tulnud maailmameistriks kaks korda M-Spordiga ja korra Toyotaga.