Sebastien Ogier: meil Tänakuga on uus masin all, Neuville on ainsana uueks hooajaks hästi ette valmistunud

Teatavasti otsustas kogenud prantslane pärast lõppenud hooaega Citröenist lahkuda ning liituda Toyota tiimiga, kus pealikuks neljakordne maailmameister Tommi Mäkinen.

"Seni on Tommi käe all kõik sujunud," räägis Ogier väljaandele Rallit.fi. "See on minu jaoks suurepärane võimalus töötada tema käe all. Ta oli mu iidol, kui ma olin väike. Jälgisin teda alati Monte Carlo rallil, mille ta mitu korda võitnud on."

Ogier lisas, et klapp kunagise iidoliga on hea. "Olen märganud, et meil on Mäkineniga sarnane mentaliteet. Hoolitseme iga detaili eest, et olla võimalikult efektiivne. Tahame koos häid tulemusi saavutada."

Ogier tunnistas, et Thierry Neuville'l on tema ja Ott Tänaku ees teatud eelis. Kui Tänak teeb Monte Carlos debüüdi Hyundai ridades, siis belglane alustab seitsmendat hooaega Lõuna-Korea tiimis.

"Üheks suurimaks väljakutseks on uue masinaga võimalikult kiirelt kohanemine," jätkas prantslane. "Ott on samuti autot vahetanud. Thierry Neuville on ainus sõitja, kes on uueks hooajaks korralikult ette valmistunud. Eks näis, kuidas minema hakkab, aga eesmärk on ikka MM-tiitli eest võidelda."